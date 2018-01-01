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Закат и океан. Мария Шарапова показала красочное фото с пляжа

Сегодня, 13:52

Фото российской теннисистки в соцсети собрало свыше 90 тысяч лайков.

Шарапова
Мария Шарапова на пляже во время заката позировала в купальнике instagram.com/mariasharapova
Российская теннисистка Мария Шарапова, живущая в США, выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в купальнике на пляже во время заката.

Красочный снимок спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram, за 14 часов он собрал более 98 тысяч лайков.

На фото Шарапова запечатлена на фоне океана и заходящего за горизонт Солнца. "Солнце — вниз", — подписала снимок теннисистка.

Шарапова
Мария Шарапова на пляже во время заката позировала в купальнике instagram.com/mariasharapova

Ранее российская теннисистка Анна Курникова выложила в соцсеть забавное видео, записанное в американском городе Майами, на котором запечатлено, как собаки помешали ей работать над своим телом.
Теги:  
Мария Шарапова, США, купальник, пляж
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