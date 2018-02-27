Анна Курникова поделилась забавным видео с собаками

Российская теннисистка Анна Курникова выложила в Сеть забавное видео, на котором запечатлено, как собаки помешали ей работать над своим телом.

Ролик был записан в американском городе Майами, спортсменка выложила его на своей странице в Instagram.

Видео собрало десятки тысяч лайков, ряд интернет-пользователей оставили под ним позитивные отзывы, а также разные смайлы.

A post shared by Anna Аня (@annakournikova) on Feb 26, 2018 at 11:39am PST

Ранее СМИ узнали, что 16 декабря 2017 года Анна Курникова родила от своего гражданского мужа — испанского певца Энрике Иглесиаса — близнецов. Пара вместе с 2001-го, снимки их детей можно посмотреть здесь.