Мария Шарапова похвасталась снимком в купальнике

Российская теннисистка Мария Шарапова, живущая в США, выложила в Сеть фотографию, на которой она позирует в купальнике.

Снимок спортсменка опубликовала на своей странице в Instagram, за 14 часов он собрал более 180 тысяч лайков.

"В настоящее время в Калифорнии настоящая зима, но давайте вернемся к тому, как было хорошо летом", — подписала фото Шарапова.

Ранее российская теннисистка Анна Курникова выложила в соцсеть забавное видео, записанное в американском городе Майами, на котором запечатлено, как собаки помешали ей работать над своим телом.