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Жителей Крыма Украина не пропустит в Киев на финал Лиги Чемпионов - росСМИ

Сегодня, 15:07

Любителей евпропейского футбола из аннексированной Тавриды ожидает большая неприятность.

Шева с Кубком
Андрей Шевченко с Кубком Лиги Чемпионов в Киевею unian.net
Фанаты футбола из аннексированного полуостров Крым не смогут попасть на финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018, который пройдет 26 мая на киевском стадионе "НСК "Олимпийский".

"Украина не признает документы, которые были выданы жителям полуострова Российской Федерацией после событий 2014 года. Соответственно документы недействительны и по ним невозможно въехать на территорию Украины. Финал футбольного турнира не может стать поблажкой", — цитирует портал "Известия" представителей дипломатических кругов Украины.

Напомним, что в полуфиналы Лиги Чемпионов "пробились" испанский "Реал", английский "Ливерпуль", немецкая "Бавария" и итальянская "Рома".
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Лига Чемпионов, финал, Украина, футбол, Киев, Россия, Крым
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