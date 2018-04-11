"Бавария" и "Реал" в полуфинале. Результаты 1/4 Лиги Чемпионов, видео

В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Реал" проиграл "Ювентусу", но прошел дальше.

По истечении часа игры гости вели со счетом 3:0, им удалось сравнять счет по сумме двух матчей. Однако в концовке матча был назначен пенальти, и нападающий Криштиану Роналду реализовал одиннадцатиметровый на 7-й добавленной ко второму тайму минуте. Этот гол португальца в ворота туринской команды стал для него десятым – он стал первым игроком в истории ЛЧ, покорившим отметку в 10 голов в ворота одной команды.

"Реал" (Испания) – "Ювентус" (Италия) 1:3 (0:2, 1:1)

11 апреля, "Сантьяго Бернабеу"

Голы: 0:1 – 2 Манджукич, 0:2 – 37 Манджукич, 0:3 – 60 Матюиди, 1:3 – 90, пенальти Роналду.

"Реал": Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Вальехо, Иско, Каземиро (Васкес, 46), Кроос, Модрич (Ковачич, 75), Бэйл (Асенсио, 46), Роналду.

"Ювентус": Буффон, Бенатия, Алекс Сандро, Де Шильо (Лихтштайнер, 17), Кьеллини, Пьянич, Хедира, Матюиди, Дуглас Коста, Манджукич, Игуаин (Шченсны, 90).

Предупреждения: Пьянич (17), Карвахаль (22), Манджукич (29), Лихтштайнер (36), Алекс Сандро (67), Дуглас Коста (73), Марсело (81), Бенатия (90), Роналду (90).

Удаление: Буффон (90).

Первый матч 3:0

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В ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов "Бавария" сыграла вничью с "Севильей" и вышла в полуфинал. Первый матч этих команд завершился победой мюнхенцев со счетом 2:1.

"Бавария" (Германия) – "Севилья" (Испания) 0:0 (0:0, 0:0)

11 апреля, "Альянц-Арена"

"Бавария": Ульрайх, Хуммельс, Боатенг, Рафинья (Зюле, 87), Мартинес, Роббен, Киммих, Хамес, Рибери (Алькантара, 71), Левандовски (Вагнер, 77), Мюллер.

"Севилья": Сория, Лангле, Меркадо, Эскудеро, Навас, Банега, Нзонзи, Васкес (Нолито, 81), Сарабия (Сандро Рамирес, 70), Корреа, Бен-Йеддер (Муриэль, 65).

Предупреждения: Меркадо (2), Нзонзи (11), Банега (81), Вагнер (90).

Удаление: Корреа (90).

Первый матч 2:1