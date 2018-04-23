Жителей Крыма Украина не пропустит в Киев на финал Лиги Чемпионов - росСМИ

Фанаты футбола из аннексированного полуостров Крым не смогут попасть на финал Лиги чемпионов сезона 2017/2018, который пройдет 26 мая на киевском стадионе "НСК "Олимпийский".

"Украина не признает документы, которые были выданы жителям полуострова Российской Федерацией после событий 2014 года. Соответственно документы недействительны и по ним невозможно въехать на территорию Украины. Финал футбольного турнира не может стать поблажкой", — цитирует портал "Известия" представителей дипломатических кругов Украины.

Напомним, что в полуфиналы Лиги Чемпионов "пробились" испанский "Реал", английский "Ливерпуль", немецкая "Бавария" и итальянская "Рома".