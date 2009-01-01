ДТП на Набережном шоссе в Киеве вызвало транспортный коллапс

Из-за ДТП на Набережной образовались огромные пробки

УНИАН

В Киеве на Набережном шоссе, где проходит ремонт, из-за дорожно-транспортного происшествия произошел транспортный коллапс.

Об этом сообщили очевидцы, пишет УНИАН.

Авария перекрыла полосу, по которой могли проехать автомобили — теперь машины движутся со скоростью 5км/ч. Из-за ДТП также образовались огромные пробки — в одну сторону до транспортной развязки у моста Патона, в другую — до Подола.

Скриншот

Напомним, 17 октября, в Киеве полицейские гонялись за иномаркой, водитель-нарушитель, убегая, на полном ходу протаранил другое авто, после чего влетел в отбойник. В результате аварии пострадали два человека.

фото: УНИАН