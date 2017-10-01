ДТП в Киеве. На Гостомельском шоссе столкнулись две иномарки, есть погибшие

После столкновения Chevrolet оказался в кювете, а фрагменты обоих автомобилей разлетелись по дороге в радиусе нескольких десятков метров.

После столкновения Chevrolet оказался в кювете fakty.ua

В воскресенье ночью, 1 октября, на Гостомельской трассе в Киеве произошло столкновение двух легковых автомобилей — Opel Astra и Chevrolet Epica, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщают "Факты и комментарии".

Столкновение произошло примерно в полутора километрах от КП Гостомель. По предварительным данным, одна из машин выскочила на полосу встречного движения, что и стало причиной аварии.

После столкновения Chevrolet оказался в кювете, а фрагменты обоих автомобилей разлетелись по дороге в радиусе нескольких десятков метров.

Два молодых человека скончались на месте аварии, еще один человек был в тяжелом состоянии госпитализирован.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве фура насмерть переехала женщину.

Фото: fakty.ua.