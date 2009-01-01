ДТП в Киеве. На Кольцевой фура перевернула легковушку, опубликованы фото

Фура догнала Peugeot 206 и ударила в заднюю часть автомобиля на скорости.

На Кольцевой фура перевернула легковушку facebook.com/axel.weber.92

В понедельник утром, 2 октября, на Кольцевой дороге в Киеве произошло ДТП , в результате которого перевернулась машина.

Об этом пишет в Facebook киевлянин Axel Weber.

"Фура догнала автомобиль Peugeot 206 (в котором ехала моя жена с ребенком) и ударила в заднюю часть автомобиля на скорости, после чего, не останавливаясь, скрылась с места происшествия. Вследствие удара автомобиль, потеряв управление, вылетел с дороги и несколько раз перевернулся", — пишет мужчина.

По его словам, его родные были пристегнуты, так что практически не пострадали. "Если у кого-то есть записи с видеорегистраторов этого события, буду очень признателен", — отметил киевлянин.

Напомним, ранее сообщалось, что на Гостомельском шоссе столкнулись две иномарки, есть погибшие.

Фото: facebook.com/axel.weber.92.