ДТП в Киеве. На Кольцевой фура перевернула легковушку, опубликованы фото

Фура догнала Peugeot 206 и ударила в заднюю часть автомобиля на скорости.
Об этом пишет в Facebook киевлянин Axel Weber.
"Фура догнала автомобиль Peugeot 206 (в котором ехала моя жена с ребенком) и ударила в заднюю часть автомобиля на скорости, после чего, не останавливаясь, скрылась с места происшествия. Вследствие удара автомобиль, потеряв управление, вылетел с дороги и несколько раз перевернулся", — пишет мужчина.
По его словам, его родные были пристегнуты, так что практически не пострадали. "Если у кого-то есть записи с видеорегистраторов этого события, буду очень признателен", — отметил киевлянин.
Напомним, ранее сообщалось, что на Гостомельском шоссе столкнулись две иномарки, есть погибшие.
Фото: facebook.com/axel.weber.92.