Геннадій Пліс: "Ми очищуємо міську владу від хабарників. Сьогодні посадовця Київради спіймали на отриманні неправомірної вигоди"

Начальник управління адміні- і госпзабезпечення Київради Ігор Сабадаха вимагав від ТОВ хабар у 24 000 грн.

Геннадий Плис Пресс-служба

Влада столиці спільно з правоохоронцями очищує КМДА та Київраду від нечистих на руку чиновників. Сьогодні зроблено ще один крок до цього.

Про це заявив перший заступник голови КМДА Геннадій Пліс.

"Сьогодні посадовців Київради викрито в організації схеми вимагання хабарів за надання підконтрольним комунальним підприємством складських послуг суб'єктам господарювання. Це має бути ще одним уроком для тих, хто приходить у міську владу за "легкими" грошима", — зазначив Геннадій Пліс.

Він наголосив, що сьогодні працівниками управління з питань запобігання та виявлення корупції КМДА спільно зі співробітниками УЗЕ у місті Києві, УОС ГУНП у м. Києві та слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції, під процесуальним керівництвом столичної прокуратури затримано начальника управління адміністративного та господарського забезпечення Київради Ігоря Сабадаху, який вимагав від представника товариства з обмеженою відповідальністю хабаря в сумі 24 000 грн у якості застави і квартальної оплати (7 000 щомісячно) та отримав через посередника — завідуючого господарством підконтрольного комунального підприємства "Госпкомобслуговування" — останню її частку в розмірі 7 000 грн. Хабарі чиновники збирали за надання в оренду приміщень виробничо-складської бази КП "Госпкомобслуговування" у Голосіївському районі Києва та за підписання договору зберігання майна. Офіційна ж вартість зазначених послуг становила 1 000 грн в місяць і сплачувалась окремо.

Зараз на підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва проводяться обшуки в службових приміщеннях управління Київради і КП "Госпкомобслуговування", на складській території комунального підприємства, а також за місцем проживання Ігоря Сабадахи.

Вирішується питання щодо затримання Ігоря Сабадахи та двох посередників. Водночас додатково встановлюються інші факти злочинної діяльності цих осіб.

"Якщо хтось із чиновників ще не зрозумів, зазначу: управління по боротьбі з корупцією КМДА пильно відслідковує діяльність міських посадовців щодо неправомірних дій і, отримавши такі факти, одразу залучає правоохоронців до викриття хабарників", — наголосив перший заступник голови КМДА.