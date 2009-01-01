Из кондукторов — в ревизоры. Как будут вводить е-билет в Киеве

В КГГА уверяют, что вводимая система будет одной из лучших в мире.

Билет в метро УНИАН

В Киевской госадминистрации уверяют, что после, запланированного до конца года, службу кондукторов не ликвидируют, а перепрофилируют.

Об этом заявил директор Департамента транспортной инфраструктуры Сергей Майзель, сообщает УНИАН.

"В течение 2017 года мы планируем внедрить электронный билет в Киеве. Практически, на 50% он уже внедрен и работает на линии скоростного трамвая, на городской электричке, в метрополитене, на фуникулере. Протестировав данную модель, мы можем сказать, что у нас будет одна из лучших систем в мире, она самая современная", — отметил Майзель.

По его словам, кондукторы перейдут в ревизионную составляющую: "Это не закрывается служба, мы их не увольняем. Они начинают работать ревизорами на тех маршрутах, где они уже профессионалы. Они дальше будут работать".

По словам руководителя департамента, служба контролеров уже проходит обучение и готовится к переменам. И в ближайшее время будет начата тендерная процедура для определения поставщика оборудования (валидаторов, компьютеров для водителей и т. п.).

"Увеличится ли цена билета после перехода на электронный билет — пока трудно говорить", — отметил он. В то же время чиновник сообщил, что по состоянию на сегодня коммунальные предприятия общественных перевозок работают на дотациях.

Напомним, ранее Майзель рассказал, что себестоимость проезда на наземном электротранспорте "Киевпастранса" оценивается в 5,2 гривны, для метрополитена более 6 гривен.