Киевсовет рекомендовал использовать в сфере обслуживания государственный язык

За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 80 депутатов при минимально необходимых 61.

Киевский городской совет рекомендует руководству учреждений сферы обслуживания обязать сотрудников использовать в общении с клиентами

Об этом сообщают Українські Новини.

За принятие соответствующего проекта решения проголосовали 80 депутатов при минимально необходимых 61.

"Установить, что в Киеве во всех сферах обслуживания граждан употребляется государственный язык — украинский. Представитель услуг обязан обращаться и общаться с получателем услуг (клиентом) на государственном языке. Переход на иностранные языки возможен по желанию клиента в случае, если представитель услуг ими владеет. Во всех заведениях сферы общественного питания, торговли обязательно наличие меню на государственном языке. При обслуживании посетителей персонал обязуется предлагать меню на украинском языке и только по требованию посетителя предоставить меню на любом другом языке при наличии", — сказано в проекте решения.

Также предлагается обратить внимание предпринимателей, оказывающих услуги в сфере обслуживания потребителей на территории Киева, на необходимость неукоснительного соблюдения требований статьи 10 Конституции (государственным языком в Украине является украинский).

Кроме того, проектом предлагается установить, что в Киеве языком работы, делопроизводства и документации органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является украинский.

В случае если вывеска субъекта хозяйственной деятельности является отражением зарегистрированного товарного знака на иностранном языке установление такой вывески возможно только с обязательным указанием его перевода или транслитерации на украинском языке равновеликим шрифтом.

Проект решения был принят за основу 20 апреля.

Напомним, в Раде "оппоблоковцу" отключили микрофон за отказ выступать с трибуны на украинском языке.