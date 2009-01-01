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Масштабный пожар в Киеве. На Подоле пылают МАФы

Сегодня, 14:51

Причины возгорания пока неизвестны. Информации о жертвах нет.

Киев, пожар
facebook.com/KyivOperativ
В Киеве на улице Светлицкого 30/20 горят МАФы.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

"Прямо сейчас горит МАФ по улице Светлицкого, 30/20. На место уже прибыли бойцы пожарной охраны ГосЧС. О пострадавших не сообщается", — отметили в сообщении.

Причины возгорания пока неизвестны. Информации о жертвах нет.

Обстоятельства возникновения пожара будут выяснять сотрудники ГСЧС и полиция.

Напомним, в Киеве хотят запретить парковку на центральных улицах.

 

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Киев, пожар, МАФы
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