Масштабный пожар в Киеве. На Подоле пылают МАФы

Причины возгорания пока неизвестны. Информации о жертвах нет.
В Киеве на улице Светлицкого 30/20 горят МАФы.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
"Прямо сейчас горит МАФ по улице Светлицкого, 30/20. На место уже прибыли бойцы пожарной охраны ГосЧС. О пострадавших не сообщается", — отметили в сообщении.
Причины возгорания пока неизвестны. Информации о жертвах нет.
Обстоятельства возникновения пожара будут выяснять сотрудники ГСЧС и полиция.
Напомним, в Киеве хотят запретить парковку на центральных улицах.