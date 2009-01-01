На Киевщине горел дом, погибли два человека

Пожар произошел в селе Бабинцы, отметили в ГСЧС.

Последствия пожара dsns.gov.ua

В четверг, 9 февраля, в селе Бабинцы Киевской области в одном из частных домов, погибли два человека.

Об этом говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В то же время в ведомстве уточнили, что спасателям о возгорании стало известно в 4:25.

"Было локализовано в 7:32 и в 12:12 —ликвидировано", — отметили в пресс-службе.

Последствия пожара dsns.gov.ua

В результате пожара внутри дома все сгорело (площадь 56 кв. м). "На месте происшествия были обнаружены тела двух погибших граждан — 1940 и 1965 годов рождения. Причина возгорания устанавливается", — добавили в госслужбе.

Напомним, 11 января в селе Каиры Херсонской области в одном из частных домов также произошел пожар, тогда погибли двое детей, а один человек — пострадал. Узнать больше о трагедии можно здесь.

Фото: dsns.gov.ua