На Киевщине горел дом, погибли два человека

Пожар произошел в селе Бабинцы, отметили в ГСЧС.
Об этом говорится на сайте Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В то же время в ведомстве уточнили, что спасателям о возгорании стало известно в 4:25.
"Было локализовано в 7:32 и в 12:12 —ликвидировано", — отметили в пресс-службе.
В результате пожара внутри дома все сгорело (площадь 56 кв. м). "На месте происшествия были обнаружены тела двух погибших граждан — 1940 и 1965 годов рождения. Причина возгорания устанавливается", — добавили в госслужбе.
Напомним, 11 января в селе Каиры Херсонской области в одном из частных домов также произошел пожар, тогда погибли двое детей, а один человек — пострадал. Узнать больше о трагедии можно здесь.
Фото: dsns.gov.ua