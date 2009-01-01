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На Киевщине обстреляли авто главы организации "Авто-Евро-Сила", опубликованы фото с места события

Сегодня, 07:31
Обстрел, авто , Ярошевич < >
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1 / 6 Олег Ярошевич. (facebook.com/Авто-Евро-Сила)

Автомобиль был обнаружен в поле без водителя. 

Обстрел, авто , Ярошевич
Олег Ярошевич. facebook.com/Авто-Евро-Сила
На Киевщине под Белой Церковью неизвестные расстреляли машину руководителя организации "Авто-Евро-Сила" Олега Ярошевича.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook. 

"В общем в авто Ярошевича стреляли из резины. Олег жив и в безопасности. Следственно-оперативная группа полиции проводит расследование, утром подключимся мы все", — сказано в сообщении.

Автомобиль был обнаружен в поле без водителя. Сообщалось, что на поиски выдвинулась полиция и активисты организации.

Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) разработала проект закона, предусматривающий штраф в размере стоимости автомобиля за превышение пребывания транспортного средства на территории Украины более чем 20 дней.

 

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Автомобиль, обстрел, АвтоЕвроСила, еврономера, Ярошевич
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