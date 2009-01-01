На Киевщине обстреляли авто главы организации "Авто-Евро-Сила", опубликованы фото с места события

Автомобиль был обнаружен в поле без водителя.
Об этом сообщается на странице организации в Facebook.
"В общем в авто Ярошевича стреляли из резины. Олег жив и в безопасности. Следственно-оперативная группа полиции проводит расследование, утром подключимся мы все", — сказано в сообщении.
Автомобиль был обнаружен в поле без водителя. Сообщалось, что на поиски выдвинулась полиция и активисты организации.
Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) разработала проект закона, предусматривающий штраф в размере стоимости автомобиля за превышение пребывания транспортного средства на территории Украины более чем 20 дней.