На Киевщине обстреляли авто главы организации "Авто-Евро-Сила", опубликованы фото с места события

Автомобиль был обнаружен в поле без водителя.

Олег Ярошевич. facebook.com/Авто-Евро-Сила

На Киевщине под Белой Церковью неизвестные расстреляли машину руководителя организации "Авто-Евро-Сила" Олега Ярошевича.

Об этом сообщается на странице организации в Facebook.

"В общем в авто Ярошевича стреляли из резины. Олег жив и в безопасности. Следственно-оперативная группа полиции проводит расследование, утром подключимся мы все", — сказано в сообщении.

Автомобиль был обнаружен в поле без водителя. Сообщалось, что на поиски выдвинулась полиция и активисты организации.

Напомним, Государственная фискальная служба (ГФС) разработала проект закона, предусматривающий штраф в размере стоимости автомобиля за превышение пребывания транспортного средства на территории Украины более чем 20 дней.