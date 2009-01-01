Памятное шествие и море цветов. В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни, опубликованы фото

На Майдане развернута фотовыставка в память о Героях Небесной сотни.
Кроме того, на Майдане проходит вече, приуроченное к третьей годовщине начала расстрела активистов Революции достоинства, сообщает УНИАН.
Также там сегодня развернута фотовыставка в память о Героях Небесной сотни.
На центральной площади Киева несут службу много сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии.
Отметим, что в период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю празднования Дня Героев Небесной сотни.
Фото: УНИАН.