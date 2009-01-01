Памятное шествие и море цветов. В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни, опубликованы фото

На Майдане развернута фотовыставка в память о Героях Небесной сотни.

В Киеве почтили память Героев Небесной Сотни УНИАН

В субботу, 18 февраля, в Киеве состоялось памятное шествие по чествованию погибших на Майдане местами крупных столкновений от Украинского дома до ул. Институтской.

Кроме того, на Майдане проходит вече, приуроченное к третьей годовщине начала расстрела активистов Революции достоинства, сообщает УНИАН.

Также там сегодня развернута фотовыставка в память о Героях Небесной сотни.

На центральной площади Киева несут службу много сотрудников полиции и бойцов Национальной гвардии.

Отметим, что в период с 18 по 22 февраля во всех регионах страны запланированы мероприятия по случаю празднования Дня Героев Небесной сотни.

Фото: УНИАН.