"Перекручивать на мясорубку родственников". В полиции рассказали подробности убийства семьи в Киеве

При задержании, убийца выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия.

В полиции рассказали подробности убийства фото: unn.com.ua

Полиция расследует жестокие убийства трех человек в Киеве , которое было совершено в конце 2016 года.

Убийство совершил родственник семейства, сообщает "Цензор" со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.

При задержании, убийца выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия. Медики не смогли его спасти, и он скончался в карете скорой помощи.

Ужас этого преступления усугубляется действиями подозреваемого после его совершения. Опытные оперативники были шокированы тем, что увидели в квартире. Убийца расчленял труппы родственников и готовил из них еду. На учете у психиатров убийца не состоял, а проверить его психическое состояние теперь возможности нет.

"Я за свою экспертную практику встречался несколько раз с подобными случаями. Порядка 5-7 раз. Когда люди убивали и, скажем так, "кулинарили" с телами убитых. Только в двух случаях наблюдались естественные психические отклонения — психопатия, шизофрения, которые поставили их на путь одержимости, например, попробовать человеческого мяса... Перекручивать на мясорубку близких родственников — это слишком. Я это квалифицирую как извращенная некрофилия", —говорит психолог-криминалист Юрий Ирхин.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине мужчина во время ссоры застрелил своего товарища.

Видео: Espreso.TV.