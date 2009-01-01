"Перекручивать на мясорубку родственников". В полиции рассказали подробности убийства семьи в Киеве

При задержании, убийца выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия.
Убийство совершил родственник семейства, сообщает "Цензор" со ссылкой на департамент коммуникаций МВД.
При задержании, убийца выстрелил себе в голову из огнестрельного оружия. Медики не смогли его спасти, и он скончался в карете скорой помощи.
Ужас этого преступления усугубляется действиями подозреваемого после его совершения. Опытные оперативники были шокированы тем, что увидели в квартире. Убийца расчленял труппы родственников и готовил из них еду. На учете у психиатров убийца не состоял, а проверить его психическое состояние теперь возможности нет.
"Я за свою экспертную практику встречался несколько раз с подобными случаями. Порядка 5-7 раз. Когда люди убивали и, скажем так, "кулинарили" с телами убитых. Только в двух случаях наблюдались естественные психические отклонения — психопатия, шизофрения, которые поставили их на путь одержимости, например, попробовать человеческого мяса... Перекручивать на мясорубку близких родственников — это слишком. Я это квалифицирую как извращенная некрофилия", —говорит психолог-криминалист Юрий Ирхин.
Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине мужчина во время ссоры застрелил своего товарища.
Видео: Espreso.TV.