Под Киевом маршрутка столкнулась с автобусом Нацгвардии, один военный погиб, 8 — травмированы

Место происшествия охраняют военные.

Под Киевом вблизи поселка Новые Петровцы произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, 8 — травмированы, они доставлены в больницу.

Об этом сообщает главное управление Нацполиции в Киевской области в Facebook.

Отмечается, что авария произошла около 7 утра в Вышгородском районе. Пассажирский автобус сообщением "Дымер-Киев" столкнулся со служебным автобусом нацгвардейцев Украины, который двигался в колонне.

В результате ДТП погиб военнослужащий, еще 7 военных и один пассажир общественного транспорта с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

На месте работают спасатели, врачи, полицейские и следственно-оперативная группа. Весь транспорт направляют в объезд. Место происшествия охраняют военные.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, если они повлекли смерть потерпевшего или причинили тяжелое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Киевской области автомобиль попал под поезд, в результате один человек погиб.

Фото: видео: facebook.com/dtp.kiev.ua; facebook.com/KyivOperativ/