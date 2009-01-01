Подробности трагедии в Киеве. Женщина выбросила из окна двух кошек, одна — идет на поправку

Одно из животных погибло после падения, а второе удалось спасти.

Пострадавшая кошка facebook.com/dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева женщина, кроме ребенка,седьмого этажа двух кошек, одна из них выжила и идет на поправку.

Об этом пишет dtp.kiev.ua.

Издание уточнило, что одно животное погибло на месте происшествия, а второе в критическом состоянии доставили в ветклинику.

После падения выжившая кошка три часа лежала в холодном подвале, последний час уже не мяукала, начался отек мозга.

Оттуда ее помогали забрать, в частности, сотрудники полиции и охранной фирмы, которые помогли найти владельца, а он открыл двери в помещение. "Парашютистка" сама кушает, писает, просится играться. Это уже не замерзший агонизирующий комочек, а красивая кошка", — говорится в статье.

Ранее СМИ писали, что в Киеве женщина выбросила из окна дома своего ребенка, кота и выпрыгнула сама. Ребенок при падении залетел в подвальное помещение, которое было заперто, его забрала скорая помощь, позже он умер в больнице.

Фото: dtp.kiev.ua, видео: канал dtp.kiev.ua в YouTube