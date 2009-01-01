Продажа ребенка под Киевом. Горе-мать объяснила, почему решила избавиться от своего 2-летнего сына

Злоумышленнице объявили подозрение в торговле людьми, ей грозит 15 лет лишения свободы.

Деньги, полученные злоумышленницей за ребенка Скриншот видео с tsn.ua

В Василькове (находится под Киевом), которую зовут Майя, хотела продать своего двухлетнего сына Давида за 35 тыс. долларов, поскольку у нее "не складывается в жизни".

Об этом рассказала сама злоумышленница, пишет ТСН.

По его данным, бабушка мальчика пытается забрать внука домой, социальные работники рассказали, что с мальчиком все нормально, он в больнице, единственная проблема — у ребенка стресс из-за отсутствия матери.

"Я писала расписки, что не буду претендовать на ребенка в будущем… Просто у меня не складывается в жизни. Это очень долгая история", — рассказала Майя о продаже малыша.

Ей уже объявили подозрение по ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса, наказание за преступление —15 лет лишения свободы. Родственники говорят, что женщине никогда не была хорошей матерью.

"Она больше любила дискотеки, бросала его неделями. Мы кормили, ухаживали", — сказал дядя Давида Владимир Атякшев и добавил, что та не раз угрожала продать мальчика, но никто не воспринимал слова серьезно.

"Отец… Давида живет в селе Путровка Киевской области, он отправился на поиски ребенка, чтобы забрать его в свой дом", — говорится в статье. "Ребенок передан в социальные службы. Сейчас находится именно там", — заявил начальник ГУНП в Киевской области Дмитрий Ценов.

Напомним, 25 октября стало известно, что в Василькове оперативники управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, задержали 22-летнюю жительницу города, которая хотела продать своего сына.

Видео: ТСН