Протесты автомобилистов в Киеве. Центр стоит в пробках, опубликованы фото и видео

В акции ожидается участие 3700 авто.

По информации протестующих, в акции ожидается участие 3700 авто, сообщает 112 Украина.

"В столичном правительственном квартале много машин стоит в пробках, владельцы авто с иностранными номерами возле ВР проводят акцию, лозунг которой "За доступную растаможку каждому украинцу". Начали водители собираться еще с ночи, говорят, что мероприятия будут проходить на ул. Институтской, Грушевского и Лютеранской", — говорится в сообщении.

В правительственном квартале много машин стоит в пробках. Facebook.com

В издании также отметили, что Нацполиция до 8 сентября усилит меры безопасности. 1800 представителей Нацполиции и Нацгвардии будут охранять людей.

На странице Авто Евро Сила в Facebook организаторы акции отмечают, что к их основным требованиям относятся:

Доступная растаможка каждому украинцу;

Отмена фальшивых ограничений Евро 5;

Отмена ограничений на перепродажу ввозимых авто;

Единое окно и упрощение механизма растаможивания;

Действенный механизм растаможки уже ввезенных авто;

Прекращение преследования евроавто до принятия доступной растаможки.

Владельцы авто с еврономерами уверяют — они готовы официально перерегистрировать свои машины. Но за умеренную плату. Сейчас это является их главным требованием к власти. Протестующие отмечают, что такая плата должна определяться в процентном соотношении к стоимости автомобиля. В любом случае эта цена не должна превышать 500 евро, считают активисты, сообщает ТСН.

Пока стороны ищут варианты выхода, популярность машин с иностранными номерами в Украине стремительно растет. В столице уже даже появился небольшой базар, где продают иномарки с литовскими номерами. Говорят, такие авто здесь стоят дешевле, чем такие же с украинскими номерами.

Движение возле парламента заблокировано до м. "Арсенальная".

Власники автомобілів на євро номерах з самого ранку стоять біля будівлі @verkhovna_rada Рух біля парламенту заблоковано до м.Арсенальна pic.twitter.com/eUAvMZb5cg — ЧЕСНО (@chesno_movement) 6 вересня 2017 р.





День машин з литовськими номерами розпочався. Вулиця Грушевського pic.twitter.com/ARUui5ma77 — Serhii Andrushko (@S_Andrushko) 6 вересня 2017 р.





Напомним, 31 мая 2016 года Рада приняла законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс для стимулирования развития рынка подержанных транспортных средств, которым предусматривается значительное снижение акцизов на импорт подержанных автомобилей.

Ранее "Главред" назвал три способа, как нерастаможенные иномарки ввозят в Украину.

Фото: twitter.com/chesno_movement; видео: 112 Украина