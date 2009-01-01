Новый скандал вокруг Дома профсоюзов в Киеве: здание захватили люди в камуфляже

В здании фактически проживает группа лиц, одетых в камуфляжную форму с шевронами батальона "Донбасс".

Разгорается очередной скандал вокруг здания Дома профсоюзов на Майдане Независимости.

Представители Киевского горпрофсовета утверждают, что помещение Дома профсоюзов в центре столицы захватила группа лиц в камуфляже.

Об этом сообщили представители столичных профсоюзных организаций, сообщает телеканал "24".

"На сегодняшний день в здании находится, фактически проживает, группа лиц, одетых в камуфляжную форму с шевронами батальона специального назначения "Донбасс", которые до сих пор никого не пропускают внутрь. В том числе законных хозяев помещения", — говорится в сообщении.

Также сообщается, что люди, которые сейчас находятся в помещении, утверждают, что они таким образом охраняют дом — якобы на основании соглашения с мэром Киева. Вместе с тем в сообщении указано, что профсоюзам об этой сделке ничего не известно, а получить хотя бы какие-то комментарии по этому поводу от Киевского городского головы не удается.

"Сотрудники Киевского горпрофсовета, не имея физической возможности попасть в помещение, были вынуждены вызвать наряд патрульной полиции (СОГ Шевченковского УП ГУНП в г. Киеве) и подать официальное заявление о совершении преступления, в связи с чем было открыто уголовное производство", — указано в документе.

Также сообщается, что на сегодня Национальная полиция не разблокировала здание, не установила лиц, которые его блокируют и занимает позицию сторонних наблюдателей.

Напомним, в начале апреля 2016 года в здании Дома профсоюзов открыли кафе под названием "Каратель", которое Госархстройинспекция признала незаконным в марте этого года. Накануне коммунальщики демонтировали летнюю площадку кафе "Каратель", а само кафе обещали закрыть в ближайшее время.