Резня на Киевщине. В Кагарлыке убит боец АТО

У бойца АТО диагностировали ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости.

Фото: chrn.gp.gov.ua На Киевщине в городе Кагарлык конфликт завершился кровавой резней, в которой погиб участник АТО.

Как сообщает пресс-центр Нацполиции в Киевской области, фатальная стычка возникла между родными братьями и компанией молодых людей. Во время драки один из нападавших ножом смертельно ранил старшего из братьев.

Каретой скорой помощи братьев доставили в больницу. У 33-летнего потерпевшего диагностировали ножевые ранения грудной клетки и брюшной полости. Сообщается, что спасти ему жизнь врачам не удалось, он скончался на операционном столе.

В свою очередь 31-летний младший брат во время драки получил ножевое ранение груди.

Сейчас полиция устанавливает и пытается задержать лиц, причастных к совершению преступления. Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины.

Напомним, 21 октября в Броварах нашли убитым бойца АТО.