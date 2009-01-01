Резня в Киеве. На школьном стадионе нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Рядом с телом нашли охранника этой школы в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные полиции.
Отмечается, что инцидент произошел ночью на школьном стадионе, рядом с телом нашли охранника этой школы в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Охранника доставили в больницу, давать показания из-за своего состояния мужчина не мог. Полиция изучает все обстоятельства произошедшего и причастен ли охранник к убийству.
Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине мужчина зарезал знакомого, второго — ранил.