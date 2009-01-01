Резня в Киеве. На школьном стадионе нашли тело мужчины с ножевыми ранениями

Рядом с телом нашли охранника этой школы в состоянии сильного алкогольного опьянения.

В Киеве на школьном стадионе нашли тело зарезанного azerbaijan-irs.com

В Киеве на Татарке, на территории школы №139, обнаружили труп мужчины с ножевыми ранениями.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на данные полиции.

Отмечается, что инцидент произошел ночью на школьном стадионе, рядом с телом нашли охранника этой школы в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Охранника доставили в больницу, давать показания из-за своего состояния мужчина не мог. Полиция изучает все обстоятельства произошедшего и причастен ли охранник к убийству.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине мужчина зарезал знакомого, второго — ранил.