Школьник-буян. В Киеве 8-летний мальчик держит в страхе детей и учителей

В одной из столичных школ агрессивный ученик терроризирует всех и вся

В одной из столичных школ агрессивный ученик терроризирует всех и вся Открытые источники

Сегодня, в среду, 22 ноября, в школе №247 Деснянского района столицы Украины, 2-Б бойкотировал уроки.Так родители учеников протестуют против 8-летнего Артура, который в течение последних полутора лет терроризирует всех вокруг, сообщает портал " ТСН ".По словам матери одного из учеников 2-Б Натальи Кулачок из-за агрессивного поведения Артура и постоянно устраиваемых им избиений в школе с начала нынешнего учебного года полицией было открыто уже 12 уголовных производств.Почти ежедневно в заведение вызывают патрульных - для того, чтобы составить новый протокол и "снять побои".Родители обращались во все возможные инстанции, однако ситуация не меняется. Артур продолжает систематически терроризировать и наносит телесные повреждения ученикам, а также учителям и даже поднимает руку на представителей руководства школы.По словам Натальи Кулачок, мальчик является полусиротой. У него умерла мать и он остался на попечении отца и бабушки."Отец бьет Артура, поэтому мальчик боится только своего отца. Даже были случаи, когда он его просто в школе лупил. Для ребенка не существует каких-либо авторитетов, кроме отца, которого он страшно боится ", - заявила она.Последний инцидент с участием Артура произошел накануне, 21 ноября. В школу в очередной раз была вызвана полиция, которой пришлось оформлять протокол об избиении восьми учеников.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Полтаве девочки-подростки избили сверстницу.