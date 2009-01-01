Стрельба в Киеве: в полиции рассказали о состоянии пострадавшего

Врачи сообщили, что проникающих ранений у мужчины нет, зато есть ссадины и ушибы.

Место происшествия 112.ua

Мужчина, пострадавший в, произошедшей в Киеве на ул. Зоологической, получил ссадины и ушибы.

Об этом начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в столице Оксана Блищик написала на своей странице в Facebook.

В то же время она уточнила, что состояние потерпевшего стабильное.

"По уточненной информации врачей, проникающих ранений у мужчины нет, зато есть ссадины и ушибы", — отметила спикер.

Начато производство по ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса, за совершение преступления грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее СМИ писали, что в Киеве на ул. Зоологической неизвестные злоумышленники в медицинских масках стреляли в мужчину, отобрали у него сумку и скрылись, в городе был введен план "Перехват".