У Кличко рассазали, когда киевлянам могут отключить отопление

Отопительный сезон в Киеве может закончится раньше.

Киевские власти допускают, что окончание отопительного сезона может наступить уже в середине марта, если тенденция к росту температур сохранится.

Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, пишет Укринформ.

"Если такая температура сохранится в течение ближайшего месяца, то действительно мы сможем возможно где-то в середине марта закончить отопительный сезон", — сказал Бондаренко.

В законодательстве предусмотрено такое развитие события — если в течение трех дней температура будет сохраняться выше 8 градусов, орган местного самоуправления вправе завершить отопительный сезон.

Напомним, для полноценного отопления домов украинцев вполне хватит 8 млрд кубометров газа в год. Однако из-за некачественных теплосистем у нас теряется около 60% топлива.

фото: Сегодня