У Кличко рассазали, когда киевлянам могут отключить отопление

Отопительный сезон в Киеве может закончится раньше.
Об этом сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, пишет Укринформ.
"Если такая температура сохранится в течение ближайшего месяца, то действительно мы сможем возможно где-то в середине марта закончить отопительный сезон", — сказал Бондаренко.
В законодательстве предусмотрено такое развитие события — если в течение трех дней температура будет сохраняться выше 8 градусов, орган местного самоуправления вправе завершить отопительный сезон.
Напомним, для полноценного отопления домов украинцев вполне хватит 8 млрд кубометров газа в год. Однако из-за некачественных теплосистем у нас теряется около 60% топлива.
фото: Сегодня