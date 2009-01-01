У Кличко рассказали, как преобразится Контрактовая площадь

Бетонные разделители зон на Контрактовой — временное явление до окончания реконструкции площади, говорит директор департамента транспортной инфраструктуры.

Сергей Симонов kievcity.gov.ua

Несколько недель назад Киевсовет внес существенные изменения в Стратегию развития города Киева до 2025 года, предоставив приоритет в дальнейшем транспортном развитии столицы пешеходам. Сейчас такой экспериментальной площадкой является Контрактовая площадь, где появилась новая большая пешеходная зона, объединяющая Контрактовую, Почтовую площади и улицу Сагайдачного.

Об этом сообщил директор департамента транспортной инфраструктуры Сергей Симонов.

"Стратегия предусматривает развитие города в предоставлении приоритета пешеходам, а также велосипедистам и общественному транспорту. И уж потом — частному транспорту. Среди водителей мы проводили опрос и нашли поддержку такого эксперимента. Сейчас пешеходная и проезжая части площади разделены бетонными блоками, чтобы водители привыкли к новым правилам проезда, а пешеходы без боязни могли прогуливаться", — сообщил Симонов.

Он также отметил, что бетонные разделители, которые сейчас выглядят не слишком эстетично, установлены лишь временно. Ведь вся Контрактовая вскоре претерпит масштабные преобразования: здесь разобьют сад, сквер, будет создан археологический музей, хаб и т.п.. После реконструкции площади, когда будет четко отделена пешеходная зона от проезжей, бетонные блоки будут заменены металлическими столбиками с подсветкой, заметил директор департамента.

Отметим, что согласно разработанному плану реконструкции Контрактовой площади и прилегающих зон, транспортное движение сокращается поэтапно. В начале было закрыто движение по улице Сагайдачного, а в выходные и праздничные дни — пространство перед НаУКМА. На последней фазе проекта площадь превращается в пешеходную. Параллельно с ограничением автомобильного движения на площади будут обустроены места для парковки в кварталах, расположенных рядом. На улице Спасской будет создан транспортный узел для всех маршрутов автобусов и трамваев, проходящих через площадь. Рядом будет обустроена стоянка такси.

фото, видео: kievcity.gov.ua