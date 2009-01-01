В "Борисполе" у пассажира нашли десятки новых iPhone

Злоумышленник прилетел в Киев со США транзитом через Германию.

iPhone 8, иллюстрация Reuters

(находится под Киевом) сотрудники Государственной фискальной службы нашли у гражданина Украины 21, он пытался незаконно ввезти телефоны на Родину.

Об этом говорится на сайте ГФС.

В ведомстве уточнили, что наш соотечественник прилетел со США транзитом через Германию.

По данным госслужбы, он пытался ввезти с нарушением таможенных правил 11 iPhone 8 Plus и десять iPhone 8, мобильные нашли во время проверки багажа пассажира.

"Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал упрощенную систему — "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины", — отмечается в сообщении.

Напомним, весной в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали мошенника-гражданина Российской Федерации, которого разыскивал Интерпол. Узнать больше об инциденте можно здесь.