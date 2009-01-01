В "Борисполе" у пассажира нашли десятки новых iPhone

Злоумышленник прилетел в Киев со США транзитом через Германию.
Об этом говорится на сайте ГФС.
В ведомстве уточнили, что наш соотечественник прилетел со США транзитом через Германию.
По данным госслужбы, он пытался ввезти с нарушением таможенных правил 11 iPhone 8 Plus и десять iPhone 8, мобильные нашли во время проверки багажа пассажира.
"Для прохождения таможенного контроля гражданин избрал упрощенную систему — "зеленый коридор", чем засвидетельствовал, что не имеет предметов, обязательных к декларированию, или ограниченных к перемещению через таможенную границу Украины", — отмечается в сообщении.
Напомним, весной в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали мошенника-гражданина Российской Федерации, которого разыскивал Интерпол. Узнать больше об инциденте можно здесь.