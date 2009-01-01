В Femen сообщили о похищении активистки, устроившей поджоги у Roshen

Инцидент произошел в Подольском районе Киева, утверждает Гуцол.
Об этом рассказала основательница движения Анна Гуцол, ссылаясь на слова посетителей и сотрудников заведения, пишет "Громадське".
По ее словам, феменистку схватили трое мужчин, затолкали в машину и уехали.
Гуцол заявила, что после похищения на место происшествия вызвали полицию, с похищенной нет связи. В то же время начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сказала, что об инциденте ей ничего неизвестно.
Напомним, в начале сентября в Харькове активистка Femen Анжелина Диаш, которая в Администрации президента оголила грудь, снова "отличилась" — показала свои прелести перед матчем отборочного турнира на чемпионат мира по футболу между сборными Украины и Турции.