В Киеве лихач на переходе сбил человека и скрылся

Авария случилась в Дарницком районе столицы.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

В Дарницком районе Киева нарушитель на автомобиле, пострадавшего отбросило на Peugeot, а потом — под колеса Mercedes, лихач скрылся.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

В то же время издание уточнило, что авария произошла по адресу Харьковское шоссе, 21, пешеход госпитализирован в критическом состоянии.

"… нарушитель сбил пешехода на переходе, отбросив тело на Peugeot и под Мерседес.... Свидетели вместе со спасателями ГСЧС извлекли пострадавшего из-под буса… Поиск авто! Разбита передняя часть слева!", — отмечается в сообщении.

Напомним, 10 ноября в Дарницком районе Киева во дворах мусоровоз переехал мужчину, пострадавший скончался на месте происшествия. Узнать больше о случившемся можно здесь.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua