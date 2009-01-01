В Киеве накрыли банду "коллекторов", опубликованы фото

Злоумышленники через фирму-прикрытие за бесценок скупали кредитные обязательства физлиц.

Задержание злоумышленников facebook.com/SecurSerUkraine

В Киеве правоохранители прекратила деятельность организованной группировки, члены которойпод видом коллекторов.

Об этом говорится на странице Службы безопасности Украины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что злоумышленники получали доступ к базам должников некоторых финансовых учреждений.

"Через фирму-прикрытие они за бесценок скупали кредитные обязательства физлиц… начинали запугивать должников, звоня им, родственникам, коллегам по работе, требуя вернуть деньги с процентами", — добавили в СБУ.

Кроме того, угрожали физической расправой, похищением близких и заставляли граждан переводить средства на банковский счет. Оперативники спецслужбы задокументировали, что с начала года "коллекторы" получили более семи миллионов гривен.

"Сотрудники СБ Украины разоблачили одиннадцати участников группировки в офисе после перечисления денег от очередного должника", — отмечается в сообщении. Начато производство по ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что правоохранители обезвредили бандитов, которые наладили разветвленную сеть сбыта огнестрельного оружия представителям криминалитета по всей территории Украины.

Фото: facebook.com/SecurSerUkraine