На взятках погорели "шишки" из госисполнительной службы Одесчины

Правоохранители разоблачили на взятках руководство Главного территориального управления юстиции Одесской области по вопросам госисполнительной службы.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что силовики задержали замначальника ведомства и главного специалиста в центре Одессы после получения шести тыс. долларов.

"… заместитель начальника главного территориального управления юстиции по вопросам государственной исполнительной службы систематически требовал через своих подчиненных деньги от участников исполнительных производств за "решение вопросов" в их пользу при выполнении судебных решений", — добавили в СБУ.

Злоумышленник установил "тарифы" на проведение ряда исполнительных действий. В частности, снятие розыска с авто и передача должнику на ответственное хранение стоило от 500 до 2 тыс. долларов, в зависимости от марки машины, закрытие производства по формальным основаниям — от 10 до 30% от суммы долга.

"Сотрудники СБ Украины задокументировали, что чиновник требовал шесть с половиной тысяч долларов за затягивание процедур исполнения судебных решений по взысканию денег с должников по исполнительным производствами", — отмечается в сообщении.

Ранее дельцам передали первую часть взятки в размере 500 долларов. Начато производство по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса.

Ранее в Волынской области разоблачили схему вымогательства и получения неправомерной выгоды, которую организовал глава квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры, муж народного депутата.

Фото: ssu.gov.ua, видео: Служба безпеки України