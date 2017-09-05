В Киеве не разминулись на перекрестке такси и микроавтобус, есть пострадавшие

Кто виноват в аварии пока не известно, так как оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет.

В Киеве такси и микроавтобус не разминулись на перекрестке.

В Соломенском районе столицы, на перекрестке улиц Соломенской и Волгоградской, не разминулись такси Chevrolet Lacetti и микроавтобус Toyota, сообщает "Эспрессо".

Chevrolet влетел в заднюю сторону микроавтобуса, в результате чего машина перевернулась.

Одна женщина из микроавтобуса Toyota с не тяжелыми травмами была госпитализирована медиками скорой. А мужчине с Chevrolet медики оказали помощь на месте.

Кто виноват в аварии пока не известно, так как оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет.

Напомним, 4 сентября в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей, один из них также влетел в отбойник, к счастью, обошлось без жертв.

фото: espreso.tv