В Киеве не разминулись на перекрестке такси и микроавтобус, есть пострадавшие

Кто виноват в аварии пока не известно, так как оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет.
В Соломенском районе столицы, на перекрестке улиц Соломенской и Волгоградской, не разминулись такси Chevrolet Lacetti и микроавтобус Toyota, сообщает "Эспрессо".
Chevrolet влетел в заднюю сторону микроавтобуса, в результате чего машина перевернулась.
Одна женщина из микроавтобуса Toyota с не тяжелыми травмами была госпитализирована медиками скорой. А мужчине с Chevrolet медики оказали помощь на месте.
Кто виноват в аварии пока не известно, так как оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет.
Напомним, 4 сентября в Киеве произошла авария с участием трех автомобилей, один из них также влетел в отбойник, к счастью, обошлось без жертв.
фото: espreso.tv