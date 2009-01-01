В Киеве подозреваемый в убийстве байкера сдался полиции — СМИ

Подозреваемый пришел в Дарницкое райуправление НПУ утром 26 мая.
Об этом УНН сообщили источники в правоохранительных органах.
Как отмечается, подозреваемый пришел в Дарницкое райуправление НПУ утром 26 мая.
"Стрелок, убивший мотоциклиста, явился в правоохранительные органы. Сейчас он находится в Дарницком райуправлении полиции", — отметил собеседник агентства.
По его словам, после проведения следственных действий будет решен вопрос относительно сообщения ему о подозрении.
Напомним, в Киеве байкер был убит вечером 24 мая. СМИ писали, что в совершении преступления подозревают Дмитрия Слепченко, он является вице-чемпионом мира по сумо.