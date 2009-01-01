В Киеве полиция повязала вооруженную банду: серийным налетчикам грозит до 12 лет тюрьмы

Правоохранители доказали причастность бандитов к 14-ти преступным эпизодам.

В Голосевском районе Киева полиция задержала пятерых членов банды, совершавшей разбойные нападения на точки по реализации лотереи и валютные обменники. Сейчас правоохранители доказали их причастность к 14-ти преступным эпизодам.

Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

Из интернет-клуба на Голосеевском проспекте поступило сообщение, что два человека, угрожая оружием, похитили более 11 тысяч гривен.

"К отработке территории Голосеевского района были привлечены наряды патрульных и оперативные работники. Впоследствии, неподалеку от места совершения преступления обнаружили автомобиль ВАЗ-2104, в салоне которого находились четыре человека, а при осмотре нашли помповое ружье, газовый пистолет, 4 ножа, телескопическую палку и рации", — рассказал начальник столичного главка Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.

Обычно бандиты действовали по следующей схеме: кто-то ожидал возле автомобиля, а другие в масках совершали разбойные нападения, угрожая работникам оружием. Кроме этого, бандиты при совершении преступлений пользовались рациями, настроенными на полицейскую волну.

Крищенко рассказал, что в состав преступной группы входили два брата, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за грабежи, разбои, угоны, еще один сообщник имел проблемы с законом за сбыт наркотиков. В течение дня был задержан еще одного фигурант, у которого изъята дымовую шашку.

Следователи завели дело по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры мероприятия. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

У следствия есть все основания считать, что мужчины причастны к 14-ти разбойным нападений. Кроме того, правоохранители проверяют причастность банды к другим аналогичным преступлениям в Киеве.

По факту хранения оружия следователи Голосеевского управления полиции завели дело по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.

Ранее "Главред" сообщал о разбое в Киеве, где преступники похитили 5 миллионов.

фото, видео: kyiv.npu.gov.ua