В Киеве полиция повязала вооруженную банду: серийным налетчикам грозит до 12 лет тюрьмы

Правоохранители доказали причастность бандитов к 14-ти преступным эпизодам.
Об этом сообщает отдел коммуникации столичной полиции.
Из интернет-клуба на Голосеевском проспекте поступило сообщение, что два человека, угрожая оружием, похитили более 11 тысяч гривен.
"К отработке территории Голосеевского района были привлечены наряды патрульных и оперативные работники. Впоследствии, неподалеку от места совершения преступления обнаружили автомобиль ВАЗ-2104, в салоне которого находились четыре человека, а при осмотре нашли помповое ружье, газовый пистолет, 4 ножа, телескопическую палку и рации", — рассказал начальник столичного главка Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко.
Обычно бандиты действовали по следующей схеме: кто-то ожидал возле автомобиля, а другие в масках совершали разбойные нападения, угрожая работникам оружием. Кроме этого, бандиты при совершении преступлений пользовались рациями, настроенными на полицейскую волну.
Крищенко рассказал, что в состав преступной группы входили два брата, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за грабежи, разбои, угоны, еще один сообщник имел проблемы с законом за сбыт наркотиков. В течение дня был задержан еще одного фигурант, у которого изъята дымовую шашку.
Следователи завели дело по ч. 3 ст. 187 (разбой) УК Украины. Злоумышленники задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины, решается вопрос об избрании ему меры мероприятия. Фигурантам грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
У следствия есть все основания считать, что мужчины причастны к 14-ти разбойным нападений. Кроме того, правоохранители проверяют причастность банды к другим аналогичным преступлениям в Киеве.
По факту хранения оружия следователи Голосеевского управления полиции завели дело по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УК Украины.
Ранее "Главред" сообщал о разбое в Киеве, где преступники похитили 5 миллионов.
фото, видео: kyiv.npu.gov.ua