В Киеве пьяный водитель влетел в троллейбус и хвастался, что знаком с Гройсманом, опубликованы фото и видео

Мужчина уверял, что лично знает премьера Владимира Гройсмана, но не хочет его "напрягать".

Драгер показал, что в крови водителя было 1,95 промилле. facebook.com/KyivOperativ

В Киеве пьяный водитель на Skoda влетел в троллейбус. После аварии мужчина решил забрать троллейбус с собой и отремонтировать на СТО.

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.

Как рассказал нетрезвый водитель, перед его капотом был человек, поэтому у него был выбор – сбить этого человека, или врезаться в троллейбус. Он говорит, вынужден был выбрать последний вариант.

Кроме того, мужчина уверял, что лично знает премьера Владимира Гройсмана, но не хочет его "напрягать".

Драгер показал, что в крови водителя было 1,95 промилле.

Напомним, в Киеве на пешеходном переходе автомобиль Morris Garages сбил насмерть девушку.

фото; видео: facebook.com/KyivOperativ