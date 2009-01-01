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В Киеве пьяный водитель влетел в троллейбус и хвастался, что знаком с Гройсманом, опубликованы фото и видео

Сегодня, 15:19
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Мужчина уверял, что лично знает премьера Владимира Гройсмана, но не хочет его "напрягать".

ДТП, Киев, троллейбус -2
Драгер показал, что в крови водителя было 1,95 промилле. facebook.com/KyivOperativ
В Киеве пьяный водитель на Skoda влетел в троллейбус. После аварии мужчина решил забрать троллейбус с собой и отремонтировать на СТО.

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.

Как рассказал нетрезвый водитель, перед его капотом был человек, поэтому у него был выбор – сбить этого человека, или врезаться в троллейбус. Он говорит, вынужден был выбрать последний вариант.

Кроме того, мужчина уверял, что лично знает премьера Владимира Гройсмана, но не хочет его "напрягать".

Драгер показал, что в крови водителя было 1,95 промилле.

Напомним, в Киеве на пешеходном переходе автомобиль Morris Garages сбил насмерть девушку. 

фото; видео: facebook.com/KyivOperativ

Теги:  
Киев, дтп, авария, троллейбус, Гройсман
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