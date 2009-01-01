В Киеве пьяный водитель влетел в троллейбус и хвастался, что знаком с Гройсманом, опубликованы фото и видео

Мужчина уверял, что лично знает премьера Владимира Гройсмана, но не хочет его "напрягать".
Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный" в Facebook.
Как рассказал нетрезвый водитель, перед его капотом был человек, поэтому у него был выбор – сбить этого человека, или врезаться в троллейбус. Он говорит, вынужден был выбрать последний вариант.
Кроме того, мужчина уверял, что лично знает премьера Владимира Гройсмана, но не хочет его "напрягать".
Драгер показал, что в крови водителя было 1,95 промилле.
Напомним, в Киеве на пешеходном переходе автомобиль Morris Garages сбил насмерть девушку.
фото; видео: facebook.com/KyivOperativ