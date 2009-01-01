В Киеве с поличным поймали следователя Нацполиции. Обещал решить вопрос с конфискованным авто

Полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и полученная сумма взятки изъята.

В Киеве с поличным поймали следователя vppnr.gp.gov.ua

Военной прокуратурой Дарницкого гарнизона Центрального региона Украины совместно с Главным управлением по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины уличен в получении неправомерной выгоды следователь одного из районных управлений Нацполиции в Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

"Указанное лицо обещало за 82 тыс. грн повлиять на другого следователя по поводу закрытия уголовного производства и возвращения конфискованного имущества — автомобиля", — говорится в сообщении.

Полицейский задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и полученная сумма взятки изъята.

Военной прокуратурой готовится уведомление о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление влиянием) и ходатайство об избрании меры пресечения с отстранением от должности.

Напомним, на Житомирщине на взятке поймали главу РГА.

Фото: vppnr.gp.gov.ua.