В киевском метро поймали вора: украл кошелек с крупной суммой

Преступление произошло на станции "Вокзальная", отметили в полиции.

Деньги потерпевшего kyiv.npu.gov.ua

злоумышленник украл у мужчины кошелек с крупной суммой, позже вора поймали правоохранители.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что преступление случилось на станции "Вокзальная".

"К работнику полиции в метрополитене обратился 52-летний киевлянин, который сообщил, что во время проезда в вагоне он обнаружил отсутствие своего кошелька", — отметили в пресс-службе.

Мужчина вез около 24 тыс. гривен, которые должен был заплатить за обучение дочери, а также банковские карты и водительское удостоверение. "Информацию о происшествии передали по всем станциям метро", — добавили в полиции.

Через несколько часов полицейские задержали человека, которого обоснованно подозревают в совершении преступления, у него нашли украденные вещи — кошелек и документы на имя потерпевшего.

Вором оказался 40-летний мужчина, который имеет погашенную судимость за совершение такого же преступления. По факту случившегося начато производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса.

Напомним, 18 января в Киеве на станции метро "Теремки" правоохранители задержали мужчину с заряженным наганом и веществом, похожим на марихуану. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua