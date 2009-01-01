Взрыв в квартире на Киевщине, есть пострадавшие

В результате взрыва пострадали 4 человека, из которых два — в реанимации.
На Киевщине в городе Ирпень по ул. Тищенко, 3а, в ночь на 11 августа в одной из квартир на первом этаже двухэтажного жилого дома произошел взрыв.
Как сообщает пресс-центрГосударственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по предварительным данным произошел взрыв бытового газа без последующего горения.
В результате взрыва пострадали 4 человека, из которых 2 человека с ожогами разных степеней тяжести госпитализированы в больницу.
Как сообщают местные СМИ, двое жителей получили сильные ожоги и находятся в реанимации.
В квартире выбиты два окна, разрушены межкомнатные двери, повреждены деревянный пол на площади около 15 кв м и обшивку входной двери четырех квартир.
Разрушений несущих конструкций дома нет. Все жильцы дома (27 человек) эвакуированы. Причина взрыва устанавливается.
На месте происшествия работает 5 единиц техники и 20 человек спасателей.
Ранее сообщалось, что на Киевщине в городе Белая Церковь произошел взрыв, в результате которого пострадали 2 человека.
фото: zora-irpin.info