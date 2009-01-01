Захотел красной икры. В Киеве за кражу из магазина задержали иностранца, опубликованы фото

Инцидент случился в Подольском районе столицы, отметили в полиции.

Задержанный злоумышленник kyiv.npu.gov.ua

В Подольском районе Киева правоохранители, который украл из магазина две банки красной икры.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что злоумышленнику 36 лет, похищенный товар нашли у него в кармане.

"Подозрительного мужчину с товаром задержал участковый офицер полиции", — отметили в пресс-службе.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса. Иностранца отпустили под личное обязательство, ему грозит до трех лет лишения свободы.

Задержанный злоумышленник с похищенной красной икрой kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Белой Церкви Киевской области неизвестные похитили мальчика и требовали у родственников за него выкуп, позже ребенок сам освободился из плена и вернулся домой. Злоумышленников задержали правоохранители.

Фото: kyiv.npu.gov.ua