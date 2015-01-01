"Зимняя сказка". Как под Киевом отпразднуют Крещение, опубликованы фото

"Парк Киевская Русь" приглашает всех желающих отпразновать Крещение.

На Киевщине в с. Копачив Обуховского района "Парк Киевская Русь" приглашает всех желающих, кто хочет прикоснуться к древним славянским традициям отпраздновать 19 января Крещение.

Гостей ждет театрализованное действо "На Иордане", повествующее библейскую историю про житие Иоанна Крестителя. Дополнит программу традиционный рождественский вертеп, все еще актуальный до завершения январского цикла праздников, сообщает Сегодня.

И самое главное праздничное действо: крестный ход до местного Изумрудного озера и купание в нем всех желающих. Традиционный крещенский ритуал будет не просто окунанием в воду, это будет реконструкция Крещенского обряда по всем правилам, существовавшим когда-то в Древней Руси.

19 января воды озера освятит священник. А согреться после зимнего купания можно будет в корчме вкусным травяным чаем или глинтвейном.

Добавят праздничного колорита веселые хороводы, катание на конях и санях, древнеславянские подвижные игры.

фото: parkkyivrus.com