Что приносит удачу каждому из знаков Зодиака

"Главред" выяснил, как выбрать талисман по знаку Зодиака.
"Главред" постарался выяснить, как правильно выбрать талисман по знаку Зодиака.
Талисманы для знаков Зодиака
Что приносит удачу Скорпионам
Скорпионам принесут удачу в жизни – брелок в виде оружия, удачу в любви и бизнесе – монеты, энергию – талисман в форме лягушки. Лучше6 выбирать оберег темно-красного, фиолетового, черного и пурпурного цвета.
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Что приносит удачу Весам
Талисманом на удачу для Весов отлично послужит серебряный кулон в виде весов или иная красивая вещица, радующая глаз. При этом стоит выбирать изделия из меди (привлекает любовь), а также зеленого, голубого, розового и белого цвета.
Что приносит удачу Овнам
Овнам стоит выбирать в талисманы то, что связано с огнем и золотом. Лучше, чтобы он был в форме квадрата (эта фигура соответствует силе, власти и победе) красного, желтого и оранжевого цвета.
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Что приносит удачу Козерогам
Металл этого знака Зодиака – сталь. Лучшие кандидаты в талисманы Козерога – различные статуэтки, монеты (все это может быть антикварным). Также для людей этого знака символом удачи может быть фигурка черепахи. Оптимальный цвет талисмана – коричневый и фиолетовый.
Что приносит удачу Стрельцам
Стрельцам привлечь удачу и увеличить свой потенциал поможет талисман в виде скарабея или птички Феникс. Также принесет благополучие все, что имеет отношение к лошадям – подкова, статуэтка всадника и т.п. Самый благоприятный цвет – фиолетовый и синий.
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Что приносит удачу Рыбам
В качестве талисмана Рыбам отлично подходит все, что связано с водой: фигурки рыб и морских существ, медузы, кораллы и т.п. Оптимальные цвета – зеленый, лиловый, синий и фиолетовый. Металл знака – серебро.
Что что приносит удачу Девам
Девам отлично подойдут в качестве талисманов символ или изображение планеты Земля, а также фигурка совы, обереги в форме фруктов (например, яблоки, персики) – привлекут любовь, богатство, благополучие и помогут укрепить здоровье. Лучшие цвета – цвета природы – зеленый и коричневый.
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Что приносит удачу Ракам
Удачу в любви и бизнесе, хорошее здоровье Ракам принесут символы и изображения дельфинов, рыб, морских черепах и пингвинов. Серебряный талисман в виде полумесяца или Луны усиливает связь со своим высшим "я" и активизирует энергетику. Лучшие цвета – белый и серебряный. А вот красных и синих талисманов рекомендуется избегать. Металл знака – серебро.
Что приносит удачу Близнецам
В качестве талисманов Близнецам лучше всего подойдет все, что ассоциируются с подвижной и переменчивой природой этого знака. Это может быть ключ, книга, маска, перо. Любовь привлекут символы и изображения бабочек, стрекоз и колибри. Оптимальные цвета – желтый, оранжевый, зеленый. А вот коричневого и серого лучше избегать.
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Что приносит удачу Тельцам
Тельцам принесут удачу металлические украшения с натуральными камнями. Лучшим выбором будут украшения в медной оправе, так как медь – металл Венеры, управляющей этим знаком. Удачу привлечет фигурка быка, особенно из слоновой кости. Бык – это символ жизненной энергии, трудолюбия и хорошего здоровья. Оптимальные цвета – синий, зеленый и розовый.
Что приносит удачу Львам
Отличный талисман – изображения и символы пылающего Солнца, старинные монеты, медали, кольца с драгоценными камнями. Подвески в форме звезд и подсолнуха – отличные обереги: они помогут Львам находиться в безопасности и защитить свою судьбу. Подойдут также изображения и украшения в виде льва и орла, кошки. Лучшие цвета – желтый, золотой и оранжевый.
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Что приносит удачу Водолеям
Удачу Водолеям приносят талисманы в виде божьей коровки, ангела, пера птицы, самолета или чего-то, связанного с воздухом. Лучший цвет – зеленый, голубой, синий или фиолетовый. Металл знака – алюминий.
Знаки Зодиака: талисманы-камни
Что приносит удачу Скорпионам
Камнями удачи для Скорпионов являются:
Что приносит удачу Весам
Камнями удачи для Весов являются:
Что приносит удачу Овнам
Лучше всего для привлечения удачи в любви, бизнесе и других сферах Овну подходят камни красного цвета:
Что приносит удачу Козерогам
Любовь и удачу, а также защиту от тревог и беспокойства Козерогам принесут натуральные камни, которые олицетворяют энергию Земли:
Что приносит удачу Стрельцам
Камнями удачи для Стрельцов являются:
Что приносит удачу Рыбам
Камнями удачи для Рыб являются:
Что что приносит удачу Девам
Камнями удачи для Дев являются:
Что приносит удачу Ракам
Камнями удачи для Раков являются:
Что приносит удачу Близнецам
Камнями удачи для Близнецов являются:
Что приносит удачу Тельцам
Камнями удачи для Тельцов являются:
Что приносит удачу Львам
Камнями удачи для Львов являются:
Что приносит удачу Водолеям
Камнями удачи для Водолеев являются:
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По материалам: Astro101.ru.
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