Что приносит удачу каждому из знаков Зодиака

"Главред" выяснил, как выбрать талисман по знаку Зодиака.

Как выбрать талисман по знаку Зодиака. http://golbis.com

У каждого знака Зодиака есть свои обереги, которые притягивают к нему удачу и деньги. Он может быть различной формы, цвета, это может быть камень или фигурка.

"Главред" постарался выяснить, как правильно выбрать талисман по знаку Зодиака.

Талисманы для знаков Зодиака

Что приносит удачу Скорпионам

Скорпионам принесут удачу в жизни – брелок в виде оружия, удачу в любви и бизнесе – монеты, энергию – талисман в форме лягушки. Лучше6 выбирать оберег темно-красного, фиолетового, черного и пурпурного цвета.

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Что приносит удачу Весам

Талисманом на удачу для Весов отлично послужит серебряный кулон в виде весов или иная красивая вещица, радующая глаз. При этом стоит выбирать изделия из меди (привлекает любовь), а также зеленого, голубого, розового и белого цвета.

Что приносит удачу Овнам

Овнам стоит выбирать в талисманы то, что связано с огнем и золотом. Лучше, чтобы он был в форме квадрата (эта фигура соответствует силе, власти и победе) красного, желтого и оранжевого цвета.

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Что приносит удачу Козерогам

Металл этого знака Зодиака – сталь. Лучшие кандидаты в талисманы Козерога – различные статуэтки, монеты (все это может быть антикварным). Также для людей этого знака символом удачи может быть фигурка черепахи. Оптимальный цвет талисмана – коричневый и фиолетовый.

Что приносит удачу Стрельцам

Стрельцам привлечь удачу и увеличить свой потенциал поможет талисман в виде скарабея или птички Феникс. Также принесет благополучие все, что имеет отношение к лошадям – подкова, статуэтка всадника и т.п. Самый благоприятный цвет – фиолетовый и синий.

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Что приносит удачу Рыбам

В качестве талисмана Рыбам отлично подходит все, что связано с водой: фигурки рыб и морских существ, медузы, кораллы и т.п. Оптимальные цвета – зеленый, лиловый, синий и фиолетовый. Металл знака – серебро.

Что что приносит удачу Девам

Девам отлично подойдут в качестве талисманов символ или изображение планеты Земля, а также фигурка совы, обереги в форме фруктов (например, яблоки, персики) – привлекут любовь, богатство, благополучие и помогут укрепить здоровье. Лучшие цвета – цвета природы – зеленый и коричневый.

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Что приносит удачу Ракам

Удачу в любви и бизнесе, хорошее здоровье Ракам принесут символы и изображения дельфинов, рыб, морских черепах и пингвинов. Серебряный талисман в виде полумесяца или Луны усиливает связь со своим высшим "я" и активизирует энергетику. Лучшие цвета – белый и серебряный. А вот красных и синих талисманов рекомендуется избегать. Металл знака – серебро.

Что приносит удачу Близнецам

В качестве талисманов Близнецам лучше всего подойдет все, что ассоциируются с подвижной и переменчивой природой этого знака. Это может быть ключ, книга, маска, перо. Любовь привлекут символы и изображения бабочек, стрекоз и колибри. Оптимальные цвета – желтый, оранжевый, зеленый. А вот коричневого и серого лучше избегать.

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Что приносит удачу Тельцам

Тельцам принесут удачу металлические украшения с натуральными камнями. Лучшим выбором будут украшения в медной оправе, так как медь – металл Венеры, управляющей этим знаком. Удачу привлечет фигурка быка, особенно из слоновой кости. Бык – это символ жизненной энергии, трудолюбия и хорошего здоровья. Оптимальные цвета – синий, зеленый и розовый.

Что приносит удачу Львам

Отличный талисман – изображения и символы пылающего Солнца, старинные монеты, медали, кольца с драгоценными камнями. Подвески в форме звезд и подсолнуха – отличные обереги: они помогут Львам находиться в безопасности и защитить свою судьбу. Подойдут также изображения и украшения в виде льва и орла, кошки. Лучшие цвета – желтый, золотой и оранжевый.

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Что приносит удачу Водолеям

Удачу Водолеям приносят талисманы в виде божьей коровки, ангела, пера птицы, самолета или чего-то, связанного с воздухом. Лучший цвет – зеленый, голубой, синий или фиолетовый. Металл знака – алюминий.

Знаки Зодиака: талисманы-камни

Что приносит удачу Скорпионам

Камнями удачи для Скорпионов являются:

красный гранат – защищает владельца от демонических сил и помогает в поиске сокровищ,

гематит – усиливает энергетику и притягивает удачу,

тигровый глаз – открывает дар ясновидения,

малахит – предотвращает вред здоровью,

яшма – привлекает удачу.

Что приносит удачу Весам

Камнями удачи для Весов являются:

нефрит – привлекает удачу в любви,

изумруд – раскрывает способность к ясновидению,

коралл – наполняет жизнь любовью и нежностью,

бирюза – помогает сохранить верность в любви и браке,

сердолик – притягивает богатство и улучшает здоровье.

Что приносит удачу Овнам

Лучше всего для привлечения удачи в любви, бизнесе и других сферах Овну подходят камни красного цвета:

рубин – мужчинам дарует силу духа, вдохновляет их на большие достижения, а женщинам – помогает найти богатого мужа,

гелиотроп – также помогает от головных болей,

красный гранат – сильный любовный камень.

Что приносит удачу Козерогам

Любовь и удачу, а также защиту от тревог и беспокойства Козерогам принесут натуральные камни, которые олицетворяют энергию Земли:

горный хрусталь – поможет сделать правильный выбор и держаться верного пути,

слюда – привлекает деньги и материальное благополучие,

аметист – помогает в любви и бизнесе.

оникс – избавляет от скорби и печали, держит на расстоянии нежелательных людей,

гранат – дает силу и власть, защищает от негативных энергий,

агат – помогает сохранить здоровье.

Что приносит удачу Стрельцам

Камнями удачи для Стрельцов являются:

янтарь и бирюза – привлекают на удачу,

топаз – символизирует честность и справедливость,

турмалин – индикатор состояния здоровья: если меняет цвет, значит у владельца проблемы со здоровьем,

яшма – помогает обрести счастье,

авантюрин – привлекает удачу, особенно в деньгах.

Что приносит удачу Рыбам

Камнями удачи для Рыб являются:

аметист – может сделать владельца счастливым и прибавит ему обаяния,

коралл – для привлечения любви,

лунный камень – помогает привлечь богатство и повысить интуицию,

горный хрусталь – символизирует истину и помогает раскрыть тайны,

голубой агат – помогает сбываться мечтам.

Что что приносит удачу Девам

Камнями удачи для Дев являются:

яшма – для исцеления и снятия депрессии,

хризолит – приносит удачу своему владельцу, носить его нужно поверх одежды,

агат и нефрит – также привлекают удачу. Причем нефрит известен и как сильный любовный камень,

цитрин – привлекает деньги.

Что приносит удачу Ракам

Камнями удачи для Раков являются:

аквамарин – повышают сознание, дают четкость и точность выражения мыслей,

авантюрин – помогает в любви, дарит владельцу оптимизм и делает его уверенным в себе,

агат – укрепляет здоровье и дает надежду,

голубой агат – привлекают любовь,

топаз – усиливает интуицию,

изумруд – помогает увеличить благосостояние и привлекает истинную любовь, камень честности и верности.

лунный камень – приносит удачу.

Что приносит удачу Близнецам

Камнями удачи для Близнецов являются:

хризолит – дает ясность ума и лучшее понимание желаний сердца,

сердолик – повышает уровень личной энергии, дает чувство защищенности и уверенности в себе,

аквамарин – повышает сознание, дает четкость и точность выражения мыслей,

топаз – благоприятствует духовному развитию личности,

цитрин – для привлечения денег и удачи в бизнесе,

изумруд – помогает в поиске истинной любви, а также тем, кто хочет укрепить отношения.

Что приносит удачу Тельцам

Камнями удачи для Тельцов являются:

изумруд – помогает поддерживать жизненную силу на высоком уровне, защищает от болезней, повышает интуицию, привлекает и сохраняет любовь,

сапфир – помогает в достижении высоких духовных целей, работе над собственным развитием, а также помогает распознать обман,

сердолик – изгоняет тяжелые думы, притягивает богатство.

Что приносит удачу Львам

Камнями удачи для Львов являются:

рубин – делает своего владельца могущественным и страстным, защищает от негативных влияний,

янтарь – помогает поддерживать оптимистичное расположение духа и хорошее здоровье,

цитрин – привлекает деньги и удачу в бизнесе,

хризолит – несет позитивный настрой, снимают депрессию и исцеляют.

Что приносит удачу Водолеям

Камнями удачи для Водолеев являются:

аквамарин – приносит владельцу верность в браке,

сапфир – дает мудрость и защищает их от необдуманных решений,

янтарь – помогает в поиске любви,

лазурит – помогает изменить жизнь к лучшему, приносит счастье в любви, способствует развитию новых интересов, укрепляет истинную дружбу,

аметист – используют для исцеления.

Ранее стали известны самые непредсказуемые знаки Зодиака. Например, Раки не умеют налаживать отношения со временем.

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Кроме того, астрологи назвали самые страстные знаки Зодиака. К примеру, Стрельцы имеют много сексуальной энергии, единственная их проблема — выбор.

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По материалам: Astro101.ru.

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