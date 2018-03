Главным героем новой GTA станет женщина - источник

Один из основателей серии заявлял, что хотел бы видеть женский персонаж в главной роли Grand Theft Auto.

До сих пор женскими персонажами можно было управлять только в GTA Online.

Главным героем новой части видеоигры Grand Theft Auto станет женщина. Такую информацию опубликовал YouTube-канал The Know, который до этого уже не раз рассказывал точную информацию, которая скрывалась разработчиками. В частности The Know публиковал точные данные о характеристиках консоли Playstation 4 Pro, играх Dark Souls III т Final Fantasy XV.

В этот раз канал со ссылкой на анонимный источник в компании Rockstar Games утверждает, что одним из героев новой части популярной игры впервые в истории серии станет женщина.

Также указывается, что рабочее название GTA 6 – Project Americas, а основные события происходят в Вайс-Сити (игровой прототип Майами) и большое регионе Южной Америки. Как утверждает инсайдер, игрокам позволят свободно перемещаться между этими локациями.

Ресурс TechRadar ранее сообщал, что GTA 6 вошла в фазу пре-продакшена, в марте 2016 года.

В интервью The Guardian Дэн Хаузер отметил, что не прочь в будущем сделать центральным героем одной из игр студии женщину.

"Хотели бы мы в будущем сделать игру с главным персонажем-женщиной? Конечно. Мы еще не нашли для нее правильной игры, но это одна из тех вещей, о которых мы всегда думаем. Это не было естественно для GTA V, но определенно будет естественно для правильной игры в будущем - с правильными темами это может быть фантастически", - сказал один из отцов серии.

Ожидается, что очередная номерная часть GTA будет в разработке еще 2-3 года и выйдет в продажу под занавес жизненного цикла текущего поколения консолей.