Гороскоп на неделю 14-20 мая: меняем работу и ждем революцию

Неделя идеальна для медитации, планирования и комерции.

Астролог Влад Росс прогнозирует в целом позитивную неделю.

"Это будет благоприятное время для зарождения новых идей. Люди могут что-то проектировать, составлять бизнес-планы, внедрять нечто новое, использовать новую технику, и это будет приносить положительный результат", – отметил астролог в комментарии "Главреду".

Особенно продуктивным, по мнению эксперта, будет период с 14 по 16 мая — новолуние. Кроме того, 14 мая Меркурий войдет в Тельца, что позитивно скажется на финансовых делах и коммерции.

Неделя с 14 по 20 мая - лучшее время для перехода на другую работу, поскольку сулит стабильность, прочность, фундаментальность.

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Росс отметил, что 16 мая Марс войдет в Водолея, а Водолей — это символ независимости, свободы, новых взаимоотношений с космосом и пространством. "Это хороший период, когда могут спонтанно и неожиданно происходить благоприятные события. Так что на нас перестанет давить Марс в Козероге, который был весьма опасен, ведь как раз в это время едва не разразилась ядерная война", - сказал астролог.

"После вхождения Марса в Водолея может быть принято решение о досрочных парламентских выборах. В любом случае, они станут очень вероятными. Марс в Водолее — это всегда разрушение старых устоев, продвижение революционных позиций. Вообще, вторая половина мая будет связана с вероятностью революций вроде той, которая произошла в Армении — некое освобождение народа от чего-то", - добавил Росс.

Также астролог отметил, что после 16 мая Юпитер будет в благоприятнейшем тригоне к Нептуну. "Юпитер — это счастье, а Нептун — вера. Это будет идеальное время для погружения в медитацию, поиска своей цели, принятия крещения, выполнения собственной миссии, духовного роста", - резюмировал эксперт.

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