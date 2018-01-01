"К здоровью через влагалище". Ученые изобрели для женщин новый способ защиты от ВИЧ

Канадские исследователи изобрели гаджет, который, несомненно порадует любительниц незащищенного секса.

Канадские ученые создали прототип вагинального имплантата, способствующего снижению риска передачи ВИЧ-инфекции через сексуальные контакты.

Как сообщают западные специализированные СМИ, новый гаджет был создан после тщательного исследования результатов эксперимента распространения ВИЧ в африканской стране Кении.

Еще в 1990-х годах медики обнаружили, что некоторые кенийские секс-работницы остаются устойчивыми к заражению, несмотря на то, что никак не предохраняются. Оказалось, что к такому положению вещей приводят особенности Т-лимфоцитов, присутствующих в их организмах, которые е не активизируются под воздействием ВИЧ.

Создатели имплантанта искусственно воспроизвели данный процесс. Для того, чтобы подавить механизмы активации клеток, они использовали препарат от малярии, который имеет иммуносупрессивное действие, который начинает работать сразу же после попадания во влажную среду женских половых органов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что японские ученые изобрели лекарство, уничтожающее зараженные ВИЧ клетки организма.