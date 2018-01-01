Как понять, что организму витаминов и вовремя заметить их избыток

О недостатке витаминов предупреждают изменения во внешности.

Сбалансированное питание помогает насытить организм нужными витаминами. Фото: hellokitchen.ru

Лучше всего о недостатке или, наоборот, переизбытке витаминов нам сигнализирует наше собственное тело.

Так, холодные руки чаще всего свидетельствуют о дефиците магния, а также хронической усталости, снижении функции щитовидной железы и работоспособности сердца. Еще один признак недостатка магния, кофермента Q₁₀ – высокое давление и нерегулярное сердцебиение, пишет Ukrhealth.

О недостатке витамина С говорит сухая чешуйчатая кожа с красными кольцами вокруг волосяных луковиц. А вот об избытке бета-каротина – желтый оттенок ладоней.

Увеличение щитовидной железы может быть признаком снижения функции этого органа и недостатка йода.

О дефиците цинка сигнализируют мягкие и хрупкие ногти, а вот белые пятна на ногтевых пластинах – об общем недостатке минералов.

О недостатке витамина В2 свидетельствует жирная и красная кожей на лице. Также на недостаток витамина В2 намекает чувство жжения и шелушения губ.

Бледный и потрескавшийся язык является симптомом дефицита витамина В3.

Если у человека темные круги под глазами, то это может предупреждать об аллергии на определенный продукт.

Ранее "Главред" писал о пользе и вреде клубники для здоровья и как правильно ее выбрать. Ягода богата разнообразными антиоксидантными и витаминами.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram