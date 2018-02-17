Проект глобального интернета. SpaceX отложила запуск тестовых спутников

Система спутниковой связи называется Starlink.

SpaceX отложила запуск тестовых спутников twitter.com/elonmusk

Американская компания SpaceX снова перенесла запуск двух тестовых спутников для проекта сети глобального интернета.

"Команде на базе Вандерберг потребовалось дополнительное время для окончательной проверки обтекателя. Полезная нагрузка и сама ракета в порядке. Из-за требований к программе полета запуск PAZ переносится на 21 февраля", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте компании.

Team at Vandenberg is taking additional time to perform final checkouts of upgraded fairing. Payload and vehicle remain healthy. Due to mission requirements, now targeting February 21 launch of PAZ. — SpaceX (@SpaceX) February 17, 2018





Ранее запуск был запланирован на 17 февраля. Позже его перенесли до 18 февраля.

Система спутниковой связи называется Starlink. Почти 4500 аппаратов, входящих в нее, будут двигаться на высоте 1100-1300 километров. Еще 7500 аппаратов выведут на орбиту высотой не более 346 километров, следует из документации SpaceX.

The Wall Street Journal в январе 2013 года писала, что компания рассчитывает на 40 миллионов клиентов Starlink к 2025 году. По подсчетам SpaceX, с которыми ознакомилась газета, к этому же году выручка проекта составит 30 миллиардов долларов. Предполагается, что первые пользователи смогут подключиться к Starlink в 2019-м.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск хочет выпустить на орбиту тысячи спутников и создать всемирную сеть скоростного Интернета.