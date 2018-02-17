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Проект глобального интернета. SpaceX отложила запуск тестовых спутников

Сегодня, 03:35

Система спутниковой связи называется Starlink.

Ракета, Falcon 9, SpaceX
SpaceX отложила запуск тестовых спутников twitter.com/elonmusk
Американская компания SpaceX снова перенесла запуск двух тестовых спутников для проекта сети глобального интернета.

"Команде на базе Вандерберг потребовалось дополнительное время для окончательной проверки обтекателя. Полезная нагрузка и сама ракета в порядке. Из-за требований к программе полета запуск PAZ переносится на 21 февраля", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте компании.


Ранее запуск был запланирован на 17 февраля. Позже его перенесли до 18 февраля.

Система спутниковой связи называется Starlink. Почти 4500 аппаратов, входящих в нее, будут двигаться на высоте 1100-1300 километров. Еще 7500 аппаратов выведут на орбиту высотой не более 346 километров, следует из документации SpaceX.

The Wall Street Journal в январе 2013 года писала, что компания рассчитывает на 40 миллионов клиентов Starlink к 2025 году. По подсчетам SpaceX, с которыми ознакомилась газета, к этому же году выручка проекта составит 30 миллиардов долларов. Предполагается, что первые пользователи смогут подключиться к Starlink в 2019-м.

Напомним, ранее сообщалось, что Маск хочет выпустить на орбиту тысячи спутников и создать всемирную сеть скоростного Интернета.
Теги:  
SpaceX, Илон Маск, спутники, интернет
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