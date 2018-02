Проект глобального интернета. SpaceX отложила запуск тестовых спутников

Американская компания SpaceX снова перенесла запуск двух тестовых спутников для проекта сети глобального интернета.

"Команде на базе Вандерберг потребовалось дополнительное время для окончательной проверки обтекателя. Полезная нагрузка и сама ракета в порядке. Из-за требований к программе полета запуск PAZ переносится на 21 февраля", — говорится в сообщении в Twitter-аккаунте компании.

Team at Vandenberg is taking additional time to perform final checkouts of upgraded fairing. Payload and vehicle remain healthy. Due to mission requirements, now targeting February 21 launch of PAZ.