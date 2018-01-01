Ученые спрогнозировали, когда Земле грозит магнитная буря

В начале второго месяца лета магнитосфера будет спокойной, отметили в российской Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца.

На Земле 23 июля ожидается магнитная буря, предупредили ученые фото: donbass.ua

В понедельник, 23 июля, на Земле ожидается магнитная буря , также магнитосфера будет возбужденной 15, 20 и 22-го.

В начале месяца магнитосфера будет спокойной, говорится на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физический институт Петра Лебедева Российской академии наук.

По данным ученых, 23 июля ожидается слабая магнитная буря (уровень G1).

На Земле 23 июля ожидается магнитная буря, предупредили ученые Скриншот с сайта tesis.lebedev.ru

Напомним, в конце января жители Земли наблюдали лунное затмение, "голубую Луну" и Суперлуние, они совпали впервые за 150 лет. Яркие фото астрономических явлений из ряда городов можно посмотреть здесь.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram