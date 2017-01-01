В разведке назвали новые небоевые потери противника на Донбассе

Вчера боевики подорвались на собственных минах, отметил Мотузяник.

В радах врага подскочило количество небоевых потерь, отметил Александр Мотузяник vlada.io/

Во вторник, 2 января, на захваченной части Донбасса от передозировки наркотическими веществами и чрезмерного употребления алкогольных напитков умерли трое боевиков, один из них был "офицером".

В рядах противника почти вдвое выросло количество небоевых потерь, сейчас они составляют более 50% от общего числа убитых и раненых террористов, рассказал на брифинге пресс-секретарь Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, ссылаясь на данные военной разведки.

"… на протяжении суток от передозировки наркотическими веществами и чрезмерного употребления алкогольных напитков умерли трое боевиков, из них один имел офицерское звание. Из-за пренебрежения мерами безопасности во время перемещения по участку собственных минно-взрывных заграждений погиб один боевик, еще двое получили тяжелые ранения", — отметил спикер.

По его словам, главным образом рост небоевых потерь врага связан с низким морально-психологическим состоянием в их рядах, в частности, из-за комплектования незаконных вооруженных формирований бывшими заключенными и представителями маргинальных слоев населения.

Ранее Александр Мотузяник, ссылаясь на сведения разведки, говорил, что 31 декабря на неподконтрольной Киеву части Донецкой области в одной из частей "1-го армейского корпуса" (самопровозглашенная "ДНР") между боевиками-"офицерами" и их подчиненными произошла ссора, пьяный террорист подорвал ручную гранату, были уничтожены четыре противника.